زعماء أوروبيون يدافعون عن فكرة أوروبا بسرعات متفاوتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أبدى زعماء بعض دول أوروبا الوسطى والغربية رغبة بالتأكيد على فكرة مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر فاعلية وتأثيراً على الساحتين الداخلية والدولية لو عمل بسرعات متفاوتة حسب قدرات ورغبات دوله الأعضاء.

هذا ما بدر عن النقاشات التي جرت خلال الاجتماع غير الرسمي، على مستوى الدول الـ27 بدون بريطانيا، اليوم في بروكسل، بين قادة الدول ورؤساء المؤسسات الأوروبية.

وخصصت هذه النقاشات للتحضير لقمة روما المقررة في الـ25 من الشهر الجاري، والتي ستصدر إعلاناً يرسم ملامح مستقبل الاتحاد ويتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسه.

وفي هذا الصدد، أجمع كل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على التأكيد على أن السرعات المتعددة في أوروبا أمر موجود حالياً وتسمح به المعاهدات النافذة التي لا يتعين تغييرها.

وحرص المسؤولان الأوروبيان، في تصريحات متفرقة لهما بعد نهاية الاجتماعات، على طمأنة الدول الشرقية المتشككة بهذا السيناريو، وقالا إن “السرعات المتفاوتة لا تعني إقصاء أو تهميش أي دولة عضو”.

وجاء كلام رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، في الاتجاه نفسه، حيث أكد على ضرورة تفادي تكرار الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الماضية في أوروبا وأدت إلى تعطيل بعض المبادرات، مشيرا الى أنه “يجب عدم السماح لدولة واحدة بتعطيل الاجماع الأوروبي على أمر ما”.

وتخشى العديد من دول أوروبا الشرقية أن يخلق مثل هذا السيناريو، فيما لو تم اعتماده في روما، حالة تمييزية بين الدول الأوروبية، وبالتالي أن يؤثر على الموازنة الأوروبية، وهو ما نفاه رئيس المفوضية بشكل نهائي.

أما رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، فقدا بدا أكثر حذراً، إذ وصف مناقشات اليوم بـ”البناءة والمثمرة”، قائلا إن “ما يهمنا هو الحفاظ على التماسك والوحدة الأوروبية، والنقاش لا زال جارياً بشأن الطريق الواجب اتباعه مستقبلا”.

هذا ويحاول زعماء المؤسسات والدول الأوروبية توجيه عدة رسائل للداخل وللعالم الخارجي مفادها أن أوروبا قادرة على مواجهة تصاعد تيارات اليمين المتطرف وأن خروج بريطانيا لن يؤدي إلى إنهيار المشروع الأوروبي.