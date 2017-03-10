ألفانو: أمن عمّان أساسي لاستقرار الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو إن “أمن الأردن أمر أساسي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط”، وأن “إيطاليا تدعم بشكل ملموس المرونة، كما يقال في اللغة الدبلوماسية، التي يتمتع بها الأردن ومؤسساته”.

وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) في روما، الجمعة، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أوضح الوزير ألفانو، أن “دعم ايطاليا لعمّان يأتي من خلال تعاون فعّال ينبع من استثمار حقيقي لهيئة التعاون الإيطالية في الأردن”، وهذا الامر “ينعكس في دعم مختلف القطاعات، بما فيها الصحة والثقافة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الى أنه يعتزم “مواصلة توسيع نطاق مجالات التدخل”، في إطار التعاون مع الأردن، فـ”لدينا تعاونا قد يسهم باستقرار المملكة الأردنية الهاشمية”، وبالتالي “فإن من شأن أمن واستقرار الأردن أن يسهمان باستقرار المنطقة”.

واختتم ألفانو موضحا أن “موضوعات عديدة جرى بحثها خلال اللقاء مع الصفدي، تمتد من عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا الى الأزمة الليبية، مرورا بالكفاح ضد الإرهاب الدولي وسورية والدور الممكن لأوروبا في بلد يمزقه الصراع منذ ست سنوات”.