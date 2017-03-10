عباس يهاتف العاهل الأردني قبل محادثة ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- تحادث الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل وقت قصير من أول إتصال يتلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية”تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمان، نهاية الشهر الجاري”.

وكان عباس والملك عبد الله الثاني نقلا في الأسابيع الأخيرة عدد من الرسائل إلى الإدارة الأمريكية اليت تحذر من نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

ويتلقى عبسا الليلة إتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة”ان الرئيس عباس سيؤكد للرئيس ترامب، التزامه بالتعاون معه لصنع السلام”.