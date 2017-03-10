وزير الخارجية الأردني: إيطاليا شريك ممتاز في مكافحة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ايطاليا بأنها “شريك ممتاز في مجال مكافحة الإرهاب”.

وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة الخارجية في روما، قصر (فارنيزينا) الجمعة، مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، أكد الوزير الصفدي أن “الأردن تلتزم بمكافحة الإرهاب بهدف القضاء على التهديد الذي يؤثر على العرب والمسلمين، أكثر من الديانات والجنسيات الأخرى”، مشيرا الى أن التزام “المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال، يأتي بهدف الدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة”.

أما فيما يتعلق بعملية السلام بين اسرائيل وفلسطين، فقد لفت رئيس الدبلوماسية الأردنية، الى أن “القضية الفلسطينية هي أولوية لسياستنا الخارجية”، مشددا على “ضرورة التوصل إلى حل على أساس مبدأ الدولتين والشعبين”.

وشدد الوزير الأردني على أن “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو قلب التوترات في المنطقة والتي تحرم الشرق الأوسط من السلام والاستقرار اللذين يستحقهما”، وأردف “إننا نطالب بإقامة دولة للفلسطينيين، ونحن عازمون على العمل لإعادة إطلاق مفاوضات السلام”.

واختتم الصفدي بالقول إن “غياب النتائج السياسية في المنطقة، أتاح خلق بيئة خصبة للإرهابيين لنشر أيديولوجيتهم الكراهية خاصتهم”.