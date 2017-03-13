ألفانو: على إيطاليا واجب مناهضة السياسة الحمائية لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو إن “على بلد مثل إيطاليا واجب مكافحة السياسية الحمائية، لأنها لا تمثل الطريق الصحيح أبدا”.

وفي مداخلته خلال المؤتمر العاشر الذي تنظمة وزارة الخارجية بالتعاون مع المصرف المركزي الايطالي، والملتئم بمقر الوزار، قصر (فارنيزينا)، الاثنين، أضاف الوزير ألفانو أنه “ينبغي على إيطاليا مواصلة جهودها في مفاوضات التجارة الدولية”، التي “تمثل مصدرا حيويا للنمو”، الإقتصادي.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “فوائد العولمة كانت كبيرة، لكنها لم تشمل الجميع”، حيث “لا يزال هناك عدم مساواة بين الدول”، بل “وحتى في إيطاليا نفسها”، واختتم مشددا على ضرورة “تعزيز سياسات شمولية وتعددية فعالة وليست محض ثرثرة”.