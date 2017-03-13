ناتو يدعو لتفادي الأزمات بين تركيا ودول أخرى بالحلف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( ناتو)، أعضاء الحلف إلى العمل على خفض التوتر وتفادي الأزمات والتعامل ضمن إطار الاحترام المتبادل.

يأتي هذا الموقف تعليقاً على الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين تركيا من جهة وألمانيا وهولندا من جهة أخرى، الأعضاء في الحلف، حيث رأى أن “من المهم التركيز على ما يجمعنا من قيم وعلى التهديدات المشتركة التي يتعين مواجهتها معاً وليس على ما يفرقنا”، حسب تعبيره.

جاء ذلك في مداخلة له أثناء عرضه للتقرير السنوي لعمل الحلف لعام 2016، اليوم في بروكسل، حيث دعا يانس ستولتنبرغ للهدوء، وقال ” أحث جميع الأطراف على ضبط النفس واعتماد مقاربة عقلانية مبنية على احترام الآخر”، على حد قوله.

واندلعت الأزمة بين تركيا و ألمانيا وهولندا، على خلفية رفض هذين البلدين لطلبات تركية بتنظيم اجتماعات لإقناع أبناء الجاليات التركية بتأييد التعديلات الدستورية التركية التي تزيد من صلاحيات رئيس الدولة.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع الطرفين التركي والهولندي، في محاولة لتهدئة الأجواء بين بلدين من أعضاء الحلف.

ورداً على سؤال بشأن الاستفتاء المقرر في تركيا من أجل تعديل الدستور، ما يؤدي لتعزيز صلاحيات رئيس البلاد، بدا ستولتنبرغ شديد الحذر، حيث نوه “نحن سنحترم نتائج هذا الاستفتاء، ونرى أنه من حق أي شعب أن يقرر النموذج السياسي الذي يريده”.

واعتبر المسؤول الأطلسي أن التوتر يتصاعد في العالم، خاصة في الجنوب والشرق، مؤكداً أن الأمر مختلف بين الطرفين، فبالنسبة لما يحصل في الجنوب من حيث تهديد تنظيم الدولة (داعش)، يتعين علينا الاستمرار في دعم قوات التحالف.

أما بالنسبة للتهديد من الشرق، حسب كلام ستولتنبرغ، فروسيا تبقى شريكاً وجاراً ونريد علاقة بناءة معها.

وأوضح الأمين العام للحلف أن من اهم منجزات العام 2016 هو تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن 22 دولة من الحلف هي عضو في الاتحاد.

ولم ير ستولتنبرغ أي تناقض بين العمل الذي يقوم به الاتحاد لتقوية دفاعاته، والدفاع داخل الحلف، واصفاً بـ”الإشارات المشجعة” عدم حديث الاتحاد لا عن جيش أوروبي و لا عن دفاع أوروبي مشترك، وقال “الدفاع عن أوروبا هي من مهام الحلف”.

ونفى ستولتنبرغ أن يكون للحلف نية في التعاون مع مصر في ليبيا، مرحباً، في الوقت نفسه، بتعزيز التعاون بين القاهرة والحلف.

ويستعرض التقرير السنوي ما قام الحلف به خلال العام الماضي، من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية في بحر ايجه، وكذلك في المتوسط، اضافة الى التعزيزات العسكرية على الحدود الشرقية لدول الحلف لمواجهة ما يسميه الحلفاء “تمدد النفوذ الروسي”.

كما تحدث التقرير بشكل مسهب عن افتتاح مركز أطلسي – خليجي في الكويت من أجل تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التعاون مع دول شمال أفريقيا وتدريب القوات العراقية لمحاربة داعش.

هذا وتطرق المسؤول الأطلسي أيضاً إلى قمة الحلف المقررة في آيار/مايو القادم، مؤكداً أنه ينتظر أن يناقش مع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، بما فيهم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، آليات محاربة الإرهاب وتعزيز الدفاع وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.