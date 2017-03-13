وزير الاثار المصري: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب انفصال رأس رمسيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- نفى وزير الآثار، المصري، خالد العنانى، مسؤولية البعثة المصرية-الألمانية عن كسر راس تمثال الملك رمسيس الثاني المكتشف الاسبوع المنصرم في منطقة المطرية بالقاهرة، نافيا بذلك ما رددته بعض المواقع الاخبارية في هذا الصدد.



وقال في مؤتمر صحفي من موقع انتشال باقي أجزاء التمثال ان “جميع التماثيل التي اكتشفت بالمطرية لم تكن سليمة فقد تم تكسير المعابد والتماثيل بالمنطقة في عصور سابقة واستخدمت المنطقة كمحجر”.



ونفى وقوع أخطاء خلال استخراج رأس التمثال وما واكب ذلك من اتهامات وجدل خلال الأيام الماضية، وأضاف، رغم ذلك، “شكلنا لجنة من أساتذة الآثار بجامعة القاهرة للتحقق إن كان رأس تمثال رمسيس انفصل عن باقي الجسد بسبب خطأ من البعثة المصرية-الألمانية التى قامت باستخراجه أم أن هذا الكسر كان قديما”.

وكانت البعثة المشتركة قد استكملت، صباح الاثنين، أعمال انتشال الجزء الثاني من التمثال، وهو عبارة عن الجزء العلوي من الجسد ويزن سبعة أطنان، كانت قد عثرت عليه في محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة

يشار الى انه تم انتشال الجزء الأول الأعلى من التمثال يوم الخميس الماضي ويتكون من جزء من التاج الملكي والأذن اليمنى وجزء من العين اليمنى ويزن حوالي ثلاثة أطنان

وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة محمود عفيفي، الى أن التمثال عثر عليه في جزئين وهو مصنوع من الكوارتزيت على عمق 2 متر من سطح الأرض “غارقا في المياه الجوفية”.