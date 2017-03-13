المفوضية تقترح التوسط بين دول أوروبية وتركيا لحل الخلافات وتدعو للتهدئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في وقت تتصاعد فيه الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وبعض عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد، تطرح المفوضية نفسها كوسيط فعال من أجل خفض التوتر والعودة إلى التهدئة.

وتأتي الأزمة بين تركيا من جانب وكل من هولندا وألمانيا بسبب قيام الأخيرتين بمنع اجتماعات وزيارات لمسؤولين أتراك لإقناع أبناء الجالية التركية بالتصويت لصالح الإصلاحات الدستورية التركية التي تقوي سلطات رئيس البلاد.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، أن العديد من المفوضين قد أجروا اتصالات مع الأطراف الأوروبية والتركية في محاولة لتطويق الأزمة.

وشدد شيناس على موقف المفوضية القائل بأن المشاكل يمكن أن تُحل بواسطة حوار “منفتح ومباشر”، كما “يتعين على تركيا الانضباط وعدم المضي قدماً في تصريحاتها المبالغ فيها”، حسب كلامه.

وأعاد المتحدث التذكير بتصريحات لرئيس المفوضية جان كلود يونكر، وصف فيها بـ”العار” حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومفاده أن تصرفات برلين وأمستردام تجاه مسؤولي بلاده وأبناء الجاليات التركية هي تصرفات “فاشية ونازية”.

وعبر المتحدث عن أمله أن تكون أنقرة استمعت إلى “الدعوات الأوروبية” للتهدئة وضبط النفس والعودة إلى الحوار.

ولكن المتحدث ذكر أن ما يحدث حالياً لا يضع، بالنسبة للأوروبيين الاتفاق الأوروبي – التركي حول اللاجئين، الذي تم التوصل إليه في آذار/ مارس من العام الماضي، موضع الشك.

وركز على عدم قدرة المفوضية التدخل في قرارات الدول الأعضاء بشأن تنظيم الاجتماعات الانتخابية، وقال “هذه أمور تعود للسلطات المحلية في الدول الأعضاء وفق قوانينها”.