ألفانو: رفع الناتج المحلي الإجمالي التزام للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو إن “علينا جميعا أن نسعى لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ويصبح نموه قويا ودائما”.

وفي مداخلته خلال المؤتمر العاشر الذي تنظمة وزارة الخارجية بالتعاون مع المصرف المركزي الايطالي، والملتئم بمقر الوزار، قصر (فارنيزينا)، الاثنين، أضاف الوزير ألفانو أن “الأزمة الاقتصادية كانت طويلة، وقد استمر وقعها لنفس مدة الحربين العالميتين معا، تاركة أثرا مؤلما”. لكنه رأى “عمل المصرفين المركزيين الأوروبي والإيطالي في هذا السياق، كان بمثابة ضخ أوكسجين أنقذ حياة اليورو الذي يجب حمايته وتعزيزه أكثر”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “بدون الدفعة التي قدمها المصرفان المذكوران كنا سنجازف بتراجع اقتصادي مركب يشمل التضخم والتقشف وانهيار الناتج المحلي الإجمالي”.