ليبرمان: صيغة الأرض مقابل السلام مصيرها الفشل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان إن كل محاولة لحل الصراع تقوم على تبادل الأرض بالسلام “محكوم عليها بالفشل”.

وقال في بيان اليوم نشره على صفحته في (فيسبوك) إنه “في بداية محاولة جديدة للمفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه من المفيد أن نتعلم من الماضي، والدرس الأول هو أن كل محاولة لحل الصراع تقوم على تبادل الأرض بالسلام محكوم عليها بالفشل”.

وأضاف ليبرمان “إن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق المستدام هي تبادل الأراضي والسكان كجزء اتفاق عام، لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية متجانسة 100٪ بدون مواطن يهودي واحد في حين تبقى اسرائيل دولة ثنائية بنسبة 22٪ الفلسطينيين. ليس هناك من سبب لبقاء الشيخ رائد صلاح، أيمن عودة، بازل غطاس أو حنين زعبي مواطنين إسرائيليين”.

وتأتي تصريحات ليبرمان مع وصول مبعوث الرئيس الامريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، اليوم إلى إسرائيل في مستهل مهمة تستغرق عدة ايام تشمل الأراضي الفلسطينية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجانبين.

ومنذ مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991 اعتمد المجتمع الدولي مبدأ الأرض مقابل السلام لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بحيث تقوم دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام.