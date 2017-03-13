حماس تقبل رسميا بدولة فلسطينية على حدود 67

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- قال قيادي في (حماس) إن “الحركة لا تمانع من إقامة دولة فلسطينية على حدود 67″، مستدركا أن ذلك “لا يعني الاعتراف بالاحتلال الصهيوني، وأنّ الأرض الفلسطينية كاملة هي ملك للأجيال الفلسطينية والإسلامية”.

وشدد القيادي في (حماسّ)، إسماعيل رضوان على رفض الحركة المطلق للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا خلال ندوة سياسية نظمتها جامعة الأقصى حول تدويل قضية غزة ، “إلى حالة الفشل التي منيت بها، ووصولها إلى طريق مسدود بعد 23 عامًا من انطلاقها”.

وأضاف “المفاوضات لم تجنِ شيئاً لصالح القضية الفلسطينية؛ بل زادت ألم الشعب الفلسطيني من خلال اعتقال المقاومين وملاحقتهم”.

وتأتي اقوال رضوان تأكيدا على ما نشرته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء قبل أكثر من اسبوعين بأن حماس تعد وثيقة سياسية تقبل بموجبها بدولة على حدود 1967 دون الإعتراف بإسرائيل.

واعتبر رضوان إن “الاحتلال يحاول من خلال قضية تدويل غزة التهرب من حقوق الشعب الفلسطيني، والهروب من الواقع الجديد الذي فرضته المقاومة في القطاع خاصة في السنوات الأخيرة”. وقال إنه “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”

وبشأن التقارير عن إقامة دولة فلسطينية في القطاع ممتدة إلى سيناء، قال رضوان إنّ “موقف حماس من هذه القضية لا يقبل أي مكان بديلاً عن فلسطين، إلا فلسطين”.