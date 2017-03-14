وفد ليبي إلى إيطاليا لبحث تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-غادر مدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس الغرفة الليبية الإيطالية المشتركة، العقيد طارق شنبور صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي لتفعيل مذكرة التفاهم الثنائية بخصوص مكافحة الهجرة غير غير النظامية.

وأفاد العقيد طارق شنبور في تصريح صحفي بأن “هذه الزيارة تأتي رفقة مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والجهات الأمنية والعسكرية المختصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية من أجل تفعيل مذكرة التفاهم مع الجانب الإيطالي، واستكمال جلسة المباحثات الليبية الإيطالية التي عقدت الشهر الماضي في طرابلس بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا”.

كما أوضح بأن “المذكرة تخللتها عديد النقاط التي بحاجة للاستيضاح مع الجانب الإيطالي فيما يخص الدعم والتدريب، وتفعيل عمل الغرفة المشتركة التي تشرف عليها إدارة أمن السواحل. وأضاف شنبور، أن الوفد الليبي سيناقش مع نظيره الإيطالي “موضوع الزوارق البحرية التابعة لركن البحرية الموجودة في إيطاليا لغرض الصيانة التي سيتسلمها نهاية شهر نيسان/أبريل القادم لتسهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب”.

يذكر أن الإدارة قامت يوم أمس الأثنين بإيفاد عدد 18 ضابطا بمختلف التخصصات الهندسية والبحرية من مختلف الفروع على طول الساحل الليبي لتلقي دورة تدريبة في إيطاليا في الجانب النظري لمدة شهر، ستعقبها دورة مماثلة في الجانب العملي بتونس ليعود بداية شهر أيار/مايو القادم لمباشرة أعماله في مكافحة الهجرة واعتراض سفن تهريب الوقود، والمخدرات.