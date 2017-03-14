الرقة تشهد “انشقاقات” بصفوف تنظيم الدولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّد مقيمون في مدينة الرقة شمال سورية، والتي تُعتبر معقل تنظيم الدولة، أن المدينة تشهد محاولات انشقاق كثيرة، بين صفوف مقاتلي التنظيم، تهدد بحصول انكسارات داخلية تهدد ثباته في المدينة.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الرقة شهدت اشتباكات مسلحة بين عناصر محليين من تنظيم الدولة، يُطلق عليهم تسمية (الأنصار)، وبين عناصر التنظيم الأجانب، الأمر الذي يؤشر إلى احتمال حدوث تصدعات داخل بنية التنظيم بصورة غير مسبوقة.

وتتزامن هذه الاشتباكات، التي جرت في أكثر من نقطة عسكرية تابعة للتنظيم، مع فرض أطواق عسكرية حول المدينة من قبل قوات سورية وإقليمية ودولية، على جبهات قتالية مختلفة حول محيط الرقة، في محاولة كل هذه الأطراف العسكرية السيطرة على المدينة أو على جزء منها، فيما يُشبع عملية “تقاسم الكعكة”.

ويشهد شمال سورية منذ شهر تقريباً عرضاً للعضلات، منسّق أحياناً وبلا تنسيق أحياناً أخرى، بين روس وأمريكيين، إيرانيين وأتراك، أكراد وعرب، نظام ومعارضة، والجميع يأمل بأن يحظى بجزء من كعكة مدينة الرقة، التي تعتبر عاصمة (داعش) في سورية.

ولقد أعلنت (قوات سورية الديمقراطية) التابعة للأكراد الأسبوع الماضي أنها أشرفت على الرقة بعد أن اشتبكت مع مقاتلي تنظيم الدولة، وفي هذه الأثناء كان طيران التحالف الحربي والمروحي ينفذ غارات على المدينة، وعمليات تمشيط على مدار الساعة في أكثر من موقع على خطوط القتال مع تنظيم الدولة. كما تقدّمت قوات النظام السوري ومعها ميليشيات تابعة لإيران وحققت خرقاً عسكرياً بعد معارك “سهلة جداً”، وفق مصادر بالمعارضة، مع مقاتلي تنظيم الدولة، مقتربة من الرقة، وكل هذا دفع نحو مائة ألف مدني في ريف الرقة إلى مغادرة بيوتهم في اتجاهات شتى.

وفي حادثة تتعلق بانشقاق عناصر التنظيم في الرقة، جرت اشتباكات بعد أن حاول عدد من العناصر المحلية المنتمية إلى عشائر تسكن قرى في الريف الشرقي الخروج مع أُسرهم من مدينة الرقة والعودة إلى قراهم، ما أشيع عن اتفاق مع قوات كردية يقضي بتسليم البلدة دون قتال لهم، الأمر الذي يخالف توجهات قيادة التنظيم، الذي أصدر مؤخراً أوامر مشددة بمنع خروج العناصر المحليين وعائلاتهم خارج الرقة، بمن فيهم قيادات الصف الثاني في التنظيم وأمنييه وبعض مهاجريه. وانتهت الحادثة إثر اعتقال أكثر من عشرة محليين وإعادة أسرهم إلى داخل الرقة، فيما ضاعف التنظيم من عدد الحواجز الطيارة داخل المدينة ونفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصره.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن مدينة الرقة منطقة عسكرية، إلّا أنه أعلن للمرة الأولى السماح للمدنيين بالخروج إن أرادوا إلى مناطق أخرى تحت سيطرته، ما يؤكد أن التنظيم يحضر لمعركته الكبرى داخل المدينة.

وسط كل هذا الحشد، والتقدّم البطيء، أو محاولة تثبيت المواقع العسكرية الاستراتيجية، يقوم تنظيم الدولة، بدون توقف، بحفر الخنادق حول المدينة، ويزرع الألغام في الطرق المؤدية إليها، وفي نفس الوقت يجري تحركات عسكرية وتغييرات في توزيع قواه في مدينة دير الزور أقصى شرق سورية، استعداداً لمعركة الرقة ولغيرها من المعارك.