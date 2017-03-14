رياض المالكي لـ آكي: زيارة ألفانو ستؤسس لعلاقات أكثر متانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أن زيارة نظيره الإيطالي، أنجلينو ألفانو إلى فلسطين ستؤسس إلى علاقات أكثر متانة بين البلدين.

وقال في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “نحن نرحب بهذه الزيارة ونعتبرها فرصة جيدة لإستكمال المشاورات الثنائية ما بين البلدين بعد اللقاء السابق الذي عقد في روما بين الوزير الإيطالي والرئيس عباس بمشاركتي عندما تم افتتاح السفارة الفلسطينية في الفاتيكان إضافة إلى الزيارة الشخصية والخاصة التي قام بها الوزير وعائلته خلال أعياد الميلاد”.

وأضاف “نعتقد انه بناء على ما تم من لقاءات، فإنها (الزيارة) إيجابية ويمكن البناء عليها وبالتالي سنبحث في كيفية تطوير العلاقات الثنائية سيما في ضوء قرب استحقاق اللجنة الوزارية المشتركة، وسيتم البحث في أيضا في تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة والعالم في ضوء وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية اضافة إلى بحث القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري”.

وتابع المالكي “الإنطباعات التي تم تكوينها من اللقاءات السابقة إيجابية وبالتالي نحن نتطلع إلى زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى فلسطين ولقاءاته مع الرئيس محمود عباس ومعي”. وقال “نحن نعتبر دائما العلاقات الفلسطينية-الإيطالية بأنها إيجابية ومميزة ونأمل أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي ستسهم بشكل إيجابي في تطوير العلاقات إلى مستويات أعلى وأكبر”.

وردا على سؤال إن كان مطلب فلسطين لإيطاليا الإعتراف بفلسطين على جدول الأعمال، قال المالكي “بالتأكيد هذا الموضوع دائما على جدول الأعمال ولكن التركيز سيكون على تطوير العلاقات لصالح الشعبين الفلسطيني والإيطالي وهناك رغبة من الطرفين لتطوير العلاقات إلى أعلى مستوى والزيارة ستؤسس لذلك وكل المؤشرات تشير إلى انه سوف نتمكن من العمل على تطويرها إلى اعلى المستويات”.

وبشأن التلويح الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس وموقف الفاتيكان من هذا الأمر، قال وزير الخارجية الفلسطيني “موقف الفاتيكان ايجابي وهو يعتمد على القانون الدولي وهو في صالح الموقف الفلسطيني الرافض لنقل السفارة الأمريكية او أي سفارة إلى القدس”.

وأضاف “فيما يتعلق بموقف دول الإتحاد الأوروبي فنحن على اطلاع بالموقف الأوروبي الرافض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتباره مخالف للقانون الدولي “. وتابع المالكي “إيطاليا منسجمة أيضا مع الموقف الأوروبي الرافض لنقل السفارة إلى القدس”.