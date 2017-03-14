البرلمان الأوروبي يعاقب أحد أعضائه بسبب أقوال معادية للنساء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر البرلمان الأوروبي فرض عقوبات على البرلماني يانيس كوروين ميكيه (بولوني الجنسية من تيار اليمين المتطرف)، بسبب إدلائه بآراء مهينة للنساء.

جاء هذا الإعلان اليوم على لسان رئيس البرلمان أنطونيو تاياني، إيطاليا، والذي أكد أن النائب المذكور سيحرم من تعويضات قدرها 9210 يورو، كما أنه سيمنع من حضور الجلسات لمدة عشرة أيام.

وأعرب تاياني عن قناعته بأن آراء وأقوال البرلماني البولوني تنتهك القيم الأساسية لأوروبا، فـ”بالإضافة إلى العقوبات السابقة، سيمنع السيد ميكيه من تمثيل البرلمان أو الحديث باسمه لمدة عام كامل”.

ووصف رئيس البرلمان بـ”القاسية وغير المسبوقة” العقوبات المفروضة على البرلماني البولوني، مشيراً إلى أنها تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.

ويعرف عن البرلماني البولوني ميكيه 74 عاماً آراؤه العنصرية، إذ كان أكد في جلسة علنية بداية الشهر الحالي أن من الطبيعي أن يكون دخل النساء أقل من الرجال، بما أنهن أكثر ضعفاً وأقل ذكاء، الأمر الذي أثار غضب كافة الحاضرين ودعا إلى فتح تحقيق داخل الجهاز التشريعي الأوروبي.

وكان البرلماني قد تعرض للعقوبات في شهر تموز/يوليو من العام الماضي حيث كان قد أشار الى أن تدفق المهاجرين على أوروبا، يشابه تسرب النفايات.