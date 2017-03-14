كوبلر يدعو لوقف إطلاق النار في طرابلس الغرب فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – ناشد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بوقف فوري “لإطلاق النار في طرابلس الغرب”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الإجتماعي الثلاثاء، أضاف كوبلر أن “المدنيين يتعرضون للخطر كبير بسبب القتال الجاري”، واختتم مبينا أن “أعمال العنف المتكررة في طرابلس تثبت مرة أخرى الحاجة إلى قوات أمن موحدة ومحترفة للدفاع عن الشعب الليبي.”

ووفقا لمصادر إعلامية فإن أحياء من العاصمة الليبية طرابلس، تشهد اشتباكات عنيفة منذ الليلة الماضية، بين مجموعات مسلّحة وقوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إثر مقتل شخصين من الأهالي على يد مسلحين.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان الثلاثاء، أنها تحاول “تطهير منطقة حي الأندلس الكبرى، بالتعاون مع القوة المساندة لها، لطرد العابثين والمعرقلين لعمل مراكز الشرطة والنجدة والمرور”، مؤكدةً “العمل على بسط الأمن في المنطقة”، وناشدت “السكان بضرورة تبنّي الحيطة والحذر”.