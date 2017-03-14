ليبيا: استمرار اشتباكات غرب طرابلس ومديرية الأمن تطلق خطة أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – تستمر الاشتباكات التي تشهدها مناطق غرب العاصمة طرابلس لاسيما بلدية حي الأندلس، منذ ليلة الأمس بين قوات تابعة لمديرة أمن طرابلس من جهة وكتائب مسلحة تتمركز هناك، مكلفة بحماية وتأمين المصارف التجارية في المنطقة.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان الثلاثاء، انها أصدرت خطة أمنية لتأمين المناطق المذكورة بالتنسيق والدعم من الادارة العامة للأمن المركزي وجهاز المباحث العامة.

وذكرت المديرية في بيان آخر أنها تقوم بـ”تطهير منطقة حي الأندلس الكبرى من الخارجين عن القانون، ولن تتوقف حتى يتم طرد العابثين والمعرقلين لعمل مراكز الشرطة والنجدة والمرور وبسط الأمن في المنطقة التي تعاني من فراغ أمني”.

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في شوارع المنطقة المكتظة بالسكان، وأغلقت الشوارع الرئيسيّة والفرعية في المنطقة من حي الأندلس حتى غوط الشعال غرب العاصمة طرابلس، مع استمرار الرماية في الهواء ناحية البحر من قبل الكتائب داخل المنطقة الرافضة للخروج.

ويطالب السكان بخروج جميع التشكيلات المسلحة من المنطقة، على خلفية مقتل مواطن من سكان قرجي أمام مصرف الأمان التجاري الأيام الماضية، من قبل القوة الأمنية التي تقوم على حماية المصرف، ما أدى إلى احتراق المصرف بالكامل بعد اندلاع النيران فيه نتيجة الاشتباكات بين سكان المنطقة والكتيبة الأمنية المذكورة.