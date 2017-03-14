محادثات ايجابية بين عباس والمبعوث الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – وصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات محادثات عقدها اليوم في مدينة رام الله في الضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها إيجابية.

وقال غرينبلات في بيان بعد المحادثات التي استمرت عدة ساعات، “التقيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واجرينا تبادلا إيجابيا بعيد المدى حول الوضع الحالي”. وأضاف “ناقشت مع الرئيس عباس كيفية تحقيق التقدم باتجاه السلام وبناء قدرات قوات الأمن الفلسطينية ووقف التحريض”.

وهذا هو اول لقاء للمبعوث الأمريكي مع الرئيس الفلسطيني الذي تحادث هاتفيا الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان غرينبلات قد اجتمع مساء أمس لمدة 5 ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والتقى غرينبلات في رام الله اليوم أيضا مبادرين في مجال التكنولوجيا والإقتصاد.

وتستمر زيارة غرينبلات للمنطقة حتى يوم الخميس.

ووصفت مصادر فلسطينية مطلعة جولة غرينبلات بأنها استطلاعية لمواقف الطرفين وإنه لم يحمل أي اقتراحات محددة.