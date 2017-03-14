إيطاليا – ليبيا: أول اجتماع لمناهضة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنه عقد في روما الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية بشأن التعاون في مجال التنمية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وأضافت الداخلية في بيان أن “اللجنة بدأت بتنفيذ الاتفاق على أساس نهج شمولي يركز على تعزيز القدرات الليبية لمواجهة الصراعات وإحكام السيطرة على الحدود البرية والبحرية، وتبادل المعلومات، وتعزيز فرص التنمية وتحسين الظروف في مراكز الاستقبال”.

وتابع بيان قصر (فيمينالي) أنه “انطلاقا من التعاون الثنائي الكثيف ومتعدد الأطراف، والقائم أصلا في هذا المجال”، فقد “وضعت تدابير عاجلة في مجالات التدريب وتوريد المعدات والمرافق، من خلال برنامج متكامل، وضع على أساس مخطط يتبع الأولويات المشتركة”.