اسرائيل تدعو ايطاليا للتصويت أمميا ضد قرارات مماثلة لقرار اليونسكو الأخير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-روما- دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ايطاليا، العضو غير الدائم هذا العام بمجلس الأمن الأممي، الى التصويت ضد أي قرار مماثل للقرار الاخير “السخيف” لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي نفى وجود علاقة تاريخية بين اليهود والقدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو بوزير الخارجية الايطالي أنجلينو ألفانو، الذي يزور حاليا اسرائيل وفلسطين، حيث أكد الأخير للأول على “التزام إيطاليا للدفاع عن الجاليات اليهودية في ايطاليا ضد حالات معاداة السامية”.

ووفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعرب المسؤولان عن ”الارتياح الكبير ” للعلاقات الثنائية، و”العزم على توسيع التعاون المشترك”. كما أشار البيان الى “إمكانية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وإيطاليا وأيضا في أفريقيا لمساعدة دولها لإيجاد حلول لمشاكل المياه والزراعة وغيرها”.

وكان رئيس الدبلوماسية الايطالية قد أعلن في وقت سابق أن زيارته للمنطقة تأتي للتأكيد على رغبة روما فى “المساهمة فى إعادة بناء أفق سياسى لصالح حل الدولتين”، الذى تراه روما “المسار الوحيد” لتحقيق السلام فى المنطقة. كما أن ألفانو سيؤكد خلال الجولة، التى يستهلها بلقاءات فى اسرائيل مع كل من الرئيس رؤوفين ريفلين وزعيم المعارضة اسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على “الالتزام الإيطالى بدعم استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين“.

ووسوف ينتقل وزير الخارجية الإيطالى فى وقت لاحق إلى مدينة رام الله للاجتماع بنظيره الفلسطينى رياض المالكي، وبعدها يستقبله الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقر الرئاسة الفلسطينية.

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