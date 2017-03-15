نواب أوروبيون يطالبون بمراجعة الاتفاق مع تركيا بشأن اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – بمناسبة اقتراب الذكرى الأولى للاتفاق الأوروبي – التركي حول إدارة أزمة اللاجئين، حرص بعض نواب البرلمان الأوروبي على تسليط الضوء على نواقصه ومطالبة المؤسسات الأوروبية بمراجعته وحتى إلغاءه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى اتفاق مع تركيا في 18 آذار/مارس 2016 يقضي بتقديم محفزات مؤسساتية وسياسية لتركيا مقابل ضبط حدودها البحرية مع اليونان والاحتفاظ باللاجئين، وينص كذلك على تقديم معونات مالية للاجئين المتواجدين على الأراضي التركية.

وكانت الرئيسة المشاركة لمجموعة الخضر في البرلمان سكا كيلر (ألمانيا)، قد عقدت مؤتمراً صحفياً اليوم في ستراسبورغ بالاشتراك مع أنجليك ميلنر (المجموعة الليبرالية – النمسا)، نواب آخرين، للاعتراض على هذا الاتفاق.

وغاب عن المؤتمر ممثلون عن حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون)، وهم أكبر المجموعات البرلمانية الأوروبية والتي تعتبر أن الاتفاق مع تركيا ناجحاً وفعالاً، إذ أنه أدى لتناقص عدد طالبي اللجوء في دول أوروبا.

الرئيسة المشاركة لمجموعة الخصر، اعترضت على عدة نقاط، من أهمها “الانتهاكات” التي يتعرض لها اللاجئون في تركيا، ورأت أنه “لا يمكن أن ننتظر من تركيا احترام حقوق وكرامة الإنسان” حسب تعبيرها.

واستندت في كلامها على ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالياً، من ملاحقة للناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما وصفته بنزعاته “الاستبدادية المتزايدة”.

وأشارت إلى أن تركيا أغلقت حدودها مع سورية لخفض عدد القادمين، كما أنها شرعت ببناء جدار لتحصين هذه الحدود.

وفي الاتجاه نفسه، انتقد العديد من النواب المشاركين في المؤتمر سياسة الإعادة من الجزر اليونانية إلى تركيا، وهو ما يعرف في الاتفاق بمبدأ واحد مقابل واحد، وقالوا ” لا يمكننا بأي حال رؤية تركيا كبلد آمن يمكن إعادة الأشخاص إليه”. وأشاروا إلى أن هذا المبدأ يفتقر إلى المنطقية والعدالة، فهو يركز فقط على السوريين ويستثني باقي طالبي اللجوء من دول أخرى تعيش صراعات وأوضاع أمنية صعبة.

ولفت النواب إلى أن الاتفاق مع تركيا ينطوي على الكثير من التناقضات والثغرات القانونية، كما عبروا عن غضبهم لعدم إشراك الجهاز التشريعي الأوروبي في عملية صياغة هذا الاتفاق.

وألقى النواب أيضاً باللوم على المفوضية الأوروبية التي لم تقم، برأيهم، بما يكفي من العمل من أجل مساعدة اليونان على النهوض بعبء اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

أما البرلمانية أنجليك ميلنر، فقد شددت على ضرورة تعزيز مفهوم التضامن بين الدول الأعضاء تجاه قضية اللاجئين خاصة لجهة إعادة توزيعهم وتوطينهم، حيث “لا يجب تجريم اللاجئ، إرضاء لتيارات اليمين المتطرف في بلادنا”، حسب قولها.

أما المفوضية الأوروبية، فترى الأمور من وجهة نظر أخرى، فهي تعتبر أن الاتفاق مع تركيا مبني على حسن النوايا والثقة وأن الطرف الأوروبي قام بما عليه، وينتظر من أنقرة التعامل بالمثل.

هذا ويستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إتفاق 18 آذار/مارس الموقع مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين، كورقة ضغط وعامل تهديد لأوروبا، في وقت تتصاعد فيه حدة التشنج بين بروكسل وأنقرة.