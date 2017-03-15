سيناتور ايطالي: ماذا تفعل الحكومة إزاء توقعات بوصول 250 ألف مهاجر؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تساءل سيناتور يميني ايطالي عما تفعله حكومة بلاده إزاء توقعات بوصول 250 ألف مهاجرا جدد.

وقال عضو مجلس الشيوخ من حزب رابطة الشمال المعارض، روبرتو كالديرولي، إن “الحكومة تتوقع عام 2017 وصول 250 ألف مهاجر من ليبيا”، لكنه “تكهن أراه يستخف بالحقيقة، نظرا لأن أعداد قوارب الهجرة التي رست على شواطئنا في الشهرين الأولين من العام الجاري، حاملة أكثر من 16 ألف شخص”، أي “ما يتجاوز عددا المهاجرين بنسبة 75٪ في الفترة ذاتها من العام الماضي، تجعلنا نفترض أننا سنتجاوز عتبة الـ300 ألف مهاجر”.

وأضاف كالديرولي، “على أية حال، فإن من الجيد أن الحكومة تحاط علما بالطبيعة الهائلة لهذه الأرقام”، لكن “ماذا ستفعل الآن”، وأردف “هل سنبقى متفرجين بينما يغزونا المهاجرون، ونستمر بإرسال سفننا في المياه الإقليمية الليبية لتكون الـ(تاكسي) المعتاد الذي يعمل على خط ليبيا ـ صقلية؟”، واختتم بالقول “أم سنقرر أخيرا القيام مثل مالطا وأسبانيا بوضع دوريات حراسة في البحر ومنع قوارب الهجرة من الإنطلاق من موانئ المغادرة؟”.