برلمانية يمينية ايطالية: فرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا لوقف غزو المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية يمينية ايطالية أن “حكومة اليسار الحالية لن تتمكن من وقف غزو المهاجرين المستمر”، داعية لحصار بحري قبالة السواحل الليبية، تزامنا مع ورود أنباء عن ربع مليون مهاجر يرغبون الوصول بحرا الى ايطاليا

وكتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، على صفحتها بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الأربعاء، أن “من المنتظر وصول 250 ألف مهاجر عبر ليبيا، وهو توقع للحكومة الإيطالية لعام 2017، وبطبيعة الحال فإن تيار اليسار لا ينوي أن يفعل أي شيء لوقف هذا الغزو، فهذا أمر يحبذّه”، وهو “قبل كل شيء يناسب الجمعيات الصديقة للتيار، التي تجني أرباحها على حساب اليائسين”.

وتابعت ميلوني “نريد إيطاليا قادرة على الدفاع عن حدودها وذات سيادة، تتجه نحو أوروبا طلبا للمساعدة لفرض حصار بحري فورا قبالة سواحل ليبيا”. واختتمت بالقول “سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا في الـ25 من الشهر الجاري في جامعة (أنجيليكوم) الحبرية بروما، خلال تظاهرة “إيطاليا سيادية في أوروبا”.