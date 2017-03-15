انفجاران متتاليان يهزان دمشق والمعارضة تتهم النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انفجرت الأربعاء عبوة ناسفة داخل القصر العدلي في ساحة الحجاز قرب سوق الحميدية وسط العاصمة السورية دمشق أسفرت عن وقوع أكثر من 25 قتيلاً من المدنيين، وخلّفت عشرات الجرحى،

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن انتحارياً “يرتدي زياً مموهاً” حاول الدخول إلى القصر العدلي في شارع النصر، إلّا أن عناصر الشرطة منعته من الدخول، ليقتحم بهو القصر خلال فترة الازدحام ويفجّر نفسه.

بينما قالت وسائل إعلام إيرانية إن “إرهابيين” فجّروا “عبوة ناسفة” داخل مبنى القصر العدلي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وضربت الجهات الأمنية طوقاً أمنياً حول المكان فوراً.

كذلك وقع انفجار آخر بعد الأول بساعتين في مطعم في منطقة الربوة بالعاصمة دمشق أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتهدّم أبنية قريبة من المطعم، ولم تذكر السلطات السورية أي حصيلة نهائية لعدد الضحايا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن انتحارياً فجّر نفسه بحزام ناسف داخل أحد المطاعم في منطقة الربوة السياحية، وقالت مواقع موالية للنظام إن الانتحاري فجر نفسه بعد ملاحقته من عناصر الأمن، ويُطلق على المطعم المستهدف اسم “مطعم أبو أحمد” ويقع قرب محطة للوقود.

واتهمت جهات بالمعارضة النظام بــ”افتعال التفجير” في القصر العدلي، ذلك لأن “المكان المستهدف يقع وسط العاصمة وتحيط به مجموعة من الحواجز العسكرية بعضها تابع لقوات النظام وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني، ومن الصعوبة البالغة أن يصل انتحاري إلى القصر العدلي وسط الإجراءات الأمنية التي تحيط بمنطقة القصر، القريب من قرب سوق الحميدية التراثي ومزارات شيعية دينية”.

وكانت دمشق قد شهدت يوم السبت الماضي تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلات كانت تقل زواراً عراقيين شيعة إلى منطقة تحتوي على مراقد دينية في باب الصغير في باب مصلى وسط ال دمشق، أسفرتا عن سقوط أكثر من 40 قتيلاً و120 جريحاً، غالبيتهم من العراقيين.