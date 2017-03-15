الرئيس الاسرائيلي لوزير الخارجية الإيطالي: قلقون من إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- نقل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم ، إلى وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو “قلق إسرائيل البالغ من إيران”.

وقال ريفلين للوزير الإيطالي خلال إجتماعهما في القدس “تشعر إسرائيل بقلق بالغ من التهديدات الايرانية الموجهة اليها”.

ومن جهته فقد أكد الوزير الإيطالي على”عمق الصداقة بين بلاده واسرائيل”.

وكان الوزير الإيطالي اجتمع في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى رام الله للقاء القيادة الفلسطينية.

يشار الى أن ايطاليا تتمتع بعلاقات جيدة مع ايران، حيث كانت روما أول مخطة لأول زيارة أوروبية للرئيس الايراني، حسن روحاني، بعد عودة طهران إلى الساحة الدولية الاقتصادية في اعقاب رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي. وووقعت حينها ايران حزمة عقود مع شركات إيطالية بلغت حوالي 17 مليار يورو.