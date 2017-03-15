الحمد الله يدعو إيطاليا للإعتراف بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم، ايطاليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أسوة بالعديد من الدول، كـ”خطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين”.

وطالب الحمد الله خلال اجتماعه في رام الله مع وزير الخارجية الايطالي، انجلينو الفانو “إيطاليا إلى جانب الدول العظمى والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف سياستها الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والمنشآت خاصة في المناطق المسماة (ج)، وإعادة إحياء العملية السياسية وفق معايير جديدة، مبنية على الشرعية الدولية”.

وجدد الحمد الله، بحسب بيان ارسله مكتبه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “تأكيده التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بحل الدولتين”.

وأكد الحمد الله على “عمق العلاقات التاريخية بين البلدين”، مثمنا “الدعم الايطالي المستمر لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات لا سيما التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية في المناطق المسماة (ج) والقدس الشرقية”.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن “الأمل أن تجتمع اللجنة المشتركة بين البلدين قريبا لتعزيز أواصر التعاون المشترك”.

وبحث الإجتماع، الذي جرى بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والقنصل الإيطالي العام في القدس، “سبل تعزيز التعاون المشترك، وأطلعه على آخر التطورات السياسية وانتهاكات الاحتلال”.