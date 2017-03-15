ايطاليا: انابة قضائية جديدة لمصر بشأن مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بعثت النيابة العامة في روما بإنابة قضائية جديدة الى نظيرتها المصرية، للحصول على معلومات اضافية بشأن حادثة اختطاف ومقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، الذي عثرت السلطات في القاهرة على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل شهر شباط/فبراير من العام الماضي

وتطالب السلطات الايطالية بمدها بتقارير استجواب مع عناصر أمن ومخابرات محليين يرى المحققون الايطاليون بأن لهم دور في النهاية المأساوية للباحث الايطالي.

وأشارت مذكرة قضائية صدرت في روما بهذا الصدد الى أنه “في سياق التعاون بين سلطات التحقيق بعث النائب العام في روما، جوزيبي بينياتوني بانابة جديدة الى النائب العام في جمهورية مصر العربية تختص بالتحقيقات في اختطاف ومقتل جوليو ريجيني”، كما أجرى صباح الأربعاء مكالمة هاتفية مع النائب العام المستشار نبيل صادق تعهد خلالها الاخير بالتجاوب مع الطلبات الجديدة “على أكمل وجه وفي أقصر وقت ممكن”.

يشار الى أن قضية مقتل ريجيني قد أحدثت شرخا في العلاقات الدبلوماسية بين روما والقاهرة. وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد نوه مؤخرا في حوار مع جريدة (الوطن) المصرية، بأن “العلاقات مع إيطاليا لم تتجاوز قضية ريجينى وما زال الحادث يلقى بظلاله على العلاقات”. الا أنه أضاف “لكننا فى إطار التعاون الاستثنائى مع إيطاليا وتثميناً لدعمها لمصر بعد ثورة 30 يونيو انفتحت السلطة القضائية المصرية العريقة، مع تمسكها باستقلاليتها، على السلطة القضائية الإيطالية، وأحاطتها بكافة التطورات، وهذا دليل على اهتمامنا بمثل هذه القضية، وما تتضمنه من أدلة ومعلومات موثقة تؤدى لمحاكمة عادلة للمتورطين فى الحادث، والعلاقات بين البلدين بالغة الأهمية”.

كما رأى رئيس الدبلوماسية المصرية أن مصالح القاهرة وروما “يجب ألا يكون عليها قيد بسبب قضية فردية”.