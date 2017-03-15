وزير الخارجية البلجيكي يدعو تركيا للامتناع عن التصريحات “الشائنة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعليقاً على التوتر الحاصل بين بعض العواصم الأوروبية وتركيا، دعا وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، إلى تجنب التصريحات “الشائنة” بحق أعضاء دول الاتحاد.

وشدد ريندرز على رفضه، بشكل خاص، لاستعمال تعابير مثل النازية والفاشية وأقوال أخرى تتعلق بمذبحة سربيرينيتشا.

ومضى رئيس الدبلوماسية البلجيكي يقول “ندعو لتجنب مزيد من التصعيد والركون إلى الحوار والنقاش الهادئ لحل المشاكل”.

وتطرق ريندرز إلى منع بعض الدول الأوروبية لتجمعات على أراضيها، مؤيدة للتعديلات الدستورية التي يريد الرئيس رجب طيب أردوغان تمريرها وتوسع من صلاحياته، وهي القضية التي تمثل صلب التوتر بين تركيا وهولندا وألمانيا.

وفي هذا المجال، أكد ريندزر على ضرورة الحفاظ على حرية التعبير بوصفها قيمة أساسية من قيم الاتحاد الأوروبي، ولكنه ركز، بالوقت نفسه، على ضرورة الحفاظ على النظام العام، فـ”هذا يندرج ضمن صلاحيات السلطات المحلية وإدارات الشرطة في المدن والبلديات”، حسب كلامه.

وأكد أنه يتعين على هذه السلطات اتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تجنب حصول أي اضطراب في النظام العام، بما في ذلك إلغاء تجمعات أو حملات انتخابية وهذا ينطبق على الحالة التركية.

هذا وقد قام عدة عمداء مدن بلجيكية بإلغاء تجمعات لأبناء الجالية التركية لتأييد الإصلاحات الدستورية للرئيس أردوغان.

