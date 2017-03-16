سيناتور ايطالي: يجب اعتقال مهربي البشر وقتلهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور يميني ايطالي إنه “يجب اعتقال مهربي البشر وقتلهم”.

وأضاف زعيم كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس الشيوخ، باولو روماني، في تصريحات متلفزة، أن “مهربي البشر يجب القبض عليهم وقتلهم”، فـ”ليس من الممكن أن تسمح ثلة من لصوص مجرمين لمئات الآلاف من الناس بالقدوم إلى إيطاليا”، كـ”أولئك الذين نراهم يصلون”، الى البلاد يوميا.

وكانت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، قد كتبت أمس على موقع (فيسبوك)، أنه “فرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا لوقف غزو المهاجرين”، تزامنا مع ورود أنباء عن ربع مليون مهاجر يرغبون الوصول الى ايطاليا بحراً.