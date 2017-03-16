سياسي ايطالي: ممرات إنسانية أمام حالة طوارئ الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سياسي ايطالي أن الممرات الإنسانية للمهاجرين من شأنها أن تكون حلاًّ لمواجهة حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة.

ودعا سكرتير وعضو مجلس إدارة حزب الاتحاد الشعبي المسيحي، أنطونيو ساتّا في مذكرة الخميس، الى “إقامة ممرات إنسانية، على غرار ما تفعله جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية ومجلس الأساقفة الإيطاليين”، وكذلك “بدء تنفيذ اتفاق الجمعية الوطنية للبلديات الأيطالية مع وزارة الداخلية لإعادة توزيع المهاجرين على المستوى المحلي”.

وأردف، إن ما سلف ذكره سيساعدنا في “تجنب العودة خلال الأشهر القليلة القادمة إلى الكلام عن حالات الطوارئ”، المتعلقة بالهجرة. واختتم بالقول “لا يمكننا السماح بموت المزيد من الناس في البحر، كما لا تحمل توترات جديدة محليا، فتدفقات الهجرة يجب برمجتها”.