أوروبا: ارتياح بعد ظهور نتائج الانتخابات الهولندية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ساد شعور عام بالارتياح في الأوساط الأوروبية بعد إعلان فوز الحزب الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء الحالي مارك روتيه، بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية الهولندية.

واعتبر رؤساء دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي فوزر روتيه، الذي تقدم على اليمين المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز، انتصارا للديمقراطية ضد الشعوبية والتطرف.

وقد اتصل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بمارك روتيه، مهنئاً إياه بالفوز، قائلا إن “الهولنديين صوتوا لصالح أوروبا وضد التطرف”.

إلى ذلك، عبر حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، عن سعادته لعدم قدرة فيلدرز على التقدم، مشيرين الى أنه “بعد النمسا، يأتي فوز روتيه ليدل على أن التطرف فشل في السيطرة على أوروبا”، كما أعربوا عن أملهم بأن تلقي نتائج الانتخابات الهولندية بظلال إيجابية على العملية الانتخابية في كل من فرنسا وألمانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته يترقب الانتخابات الهولندية، التي جرت يوم أمس، إذ كان هناك خشية حقيقية من تقدم حزب غيرت فيلدرز، المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، خاصة المسلمين منهم، وكذلك بتشككه بأوروبا.

وعلى الرغم من أن فيلدرز حل ثانياً، ولكنه لم يحقق تقدماً ساحقاً، إذ قال “لم نحصل على الأصوات التي كنا نأمل بها”.

هذا ويحتاج رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، إلى ثلاثة أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي سيضع فيلدرز مرة أخرى في صفوف المعارضة، إذ كانت جميع الأحزاب الهولندية قد أعلنت أنها لن تتحالف معه.