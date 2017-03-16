الائتلاف الوطني السوري المعارض يبحث سبل دعم الوفد المفاوض في جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن هيئته السياسية بحثت، بحضور أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض والوفود الاستشارية والإعلامية، التحضيرات لجولة المفاوضات القادمة من جنيف 4 المزمع عقدها في 23 آذار/مارس الجاري.

وجاء ذلك في اجتماعات الهيئة السياسية التي انعقدت في مدينة استانبول التركية يومي 15 – 16 الجاري، حسبما أفادت الدائرة الإعلامية للائتلاف.

وأوضح أمين سر الهيئة السياسية رياض الحسن أن “الاجتماعات بحثت عدداً من الأوراق التي يجري العمل عليها، والتي تتضمن مسارات التفاوض التي أعلن عنها المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا، والتي تشكل جدول أعمال الجولة الجديدة من التفاوض”.

ولفت الحسن إلى أن “هذه الأوراق تتضمن القضايا المتصلة بالقيام خلال فترة ستة أشهر بإنشاء هيئة حاكمة جديدة، إضافة إلى الدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وتدابير بناء الثقة”، مبيّنا أن المجتمعين وضعوا ملاحظاتهم على ورقة المبعوث الأممي التي قدمها في جولة التفاوض الأخيرة، وتتضمن المبادئ الأساسية.

وذكر أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف أن هذه التحضيرات “تأتي في سياق الدعم الذي يوفره الائتلاف الوطني للوفد المفاوض في سبيل تحقيق العملية السياسية الانتقالية الشاملة التي تلبي مطالب الثورة بنيل الحرية والكرامة”.