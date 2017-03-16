البابا: غصن زيتون للرئيس اللبناني عون في الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس قدّم غصن زيتون برونزي، رمزاً للسلام، هدية للرئيس اللبناني ميشال عون، لدى استقابله إياه وعقيلته بالفاتيكان الخميس.

وأضاف بيان فاتيكاني أن “البابا رحب بالرئيس اللبناني قائلا: مرحبا، باللغة الفرنسية”، والذي “قدّم بدوره للبابا تمثالا ليسوع الطفل بطول نصف متر، ملفوف برداء أحمر وقميص أبيض يحمل رسم أرزة”، والذي “يرمز للعلم اللبناني”.

وخلص بيان الكرسي الرسولي الى القول إن “المحادثات التي جرت بحضور مترجم للغة العربية، استمرت نحو عشرين دقيقة”، وأنه “كان برفقة الرئيس عون وفدا دبلوماسيا أيضا”.