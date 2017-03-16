المفوضية: الاتفاق الأوروبي-التركي حول اللاجئين في مصلحة الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن تمسكها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 18 آذار/مارس العام الماضي مع تركيا بشأن إدارة أزمة اللاجئين.

جاء هذا الموقف تعقيباً على الأنباء المتداولة والتي تشير الى أن السلطات التركية بصدد مراجعة هذا الاتفاق، حيث قال المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ماغاريتس شيناس “من ناحيتنا، نحن نعمل على تنفيذه، فهو اتفاق تم التوصل إليه ضمن إطار الثقة المتبادلة” .

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي معني بالحصول على نتائج لهذا الاتفاق، كونه “يصب في مصلحتنا ومصلحة أنقرة، ولكن بالدرجة الأولى في مصلحة اللاجئين السوريين”، وفق كلامه.

ومن جانب آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق برنامج إنساني جديد لتشجيع 23 ألف تلميذ وطالب من اللاجئين السوريين في تركيا على الالتحاق بالمدارس.

وينص البرنامج إلى تتلقى العائلات السورية اللاجئة في تركيا مبالغ نقدية مرتين في الشهر مقابل أن يلتحق أبناؤها بالدراسة بشكل نظامي، و”هذا ينطبق على العائلات المهمشة ويبدأ العمل به في شهر آيار / مايو القادم”، حسب بيان المفوضية.

وتبلغ قيمة البرنامج الإجمالية 34 مليون يورو، وسيتم تنفيذه ضمن إطار شراكة بين منظمة رعاية الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسف)، والهلال الأحمر التركي، بدعم من الحكومة في أنقرة.

وتقدم المفوضية هذا البرنامج على أنه دليل إضافي على التزامها برعاية أطفال اللاجئين في تركيا والاستثمار في مستقبلهم وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف أو أي شكل آخر من أشكال الجريمة والاستغلال.

ومن المقرر أن يتم تفعيل هذا البرنامج بالتوازي مع برنامج سابق تم إطلاقه في أيلول/سبتمبر عام 2016، حصلت بموجبه العائلات الأكثر فقراً من اللاجئين في تركيا على بطاقة مصرفية رقمية تستطيع من خلالها الحصول على مبالغ نقدية لشراء احتياجاتها الخاصة.

وتستقبل تركيا حالياً 3 مليون لاجئ سوري على أراضيها، نصفهم تقريباً من الأطفال، وتشير التقديرات أن نصف مليون طفل ومراهق منهم التحقوا فعلاً بالمدارس التركية أو المراكز التعليمية المؤقتة، بينما لم يتمكن 370 ألف من ذلك حتى الآن.

ويأتي هذا البرنامج ليضاف إلى برامج أخرى متعددة وموجهة، تتنوع بين تقديم الخدمات الصحية والإغاثية والغذاء والتعليم والرعاية بهدف تحسين حياة اللاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم.

هذا ولا يزال التوتر يتصاعد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خاصة على خلفية قيام بعض دول أوروبا بمنع تنظيم تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يسعى لتمرير إصلاحات دستورية توسع من صلاحياته عبر استفتاء شعبي الشهر القادم.