الخارجية الايطالية تنقل 22 جريحا من بنغازي الى روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الايطالية إن طائرة تابعة لسلاح الجو، تم تهيئتها للنقل الطبي، هبطت أمس في قاعدة بنينة العسكرية الليبية، قرب مدينة بنغازي، وحملت 22 ليبيا مصابا على متنها لتقلهم الى روما للعلاج.

وأضاف بيان لمقر الخارجية، قصر (فارنيزينا)، الخميس، أن “الأمر يتعلق بمجموعة أولى، اعتبرت مؤهلة لنقلها جواً من قبل اللجنة الطبية المختصة التابعة لوزارة الدفاع”، مبينا أن “الطائرة، غادرت ليبيا بعد ظهر أمس وهبطت في روما حوالي الساعة 20.30 من اليوم نفسه”، ومن ثم “نُقل الجرحى الـ22 الى مستشفى (تشيليو) العسكري في العاصمة”.

واشارت مذكرة وزارة الخارجية، الى أن “العملية التي نفذتها وزارة الخارجية، تمت بالتنسيق الوثيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وغيرها من السلطات المختصة”، وهي “تتبع المبادرات الأخرى التي تعتزم إيطاليا من خلالها بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع قوات الأمن الليبية التي تشارك بالحرب ضد الإرهاب”.

وبهذا الصدد قال وزير الخارجية انجلينو ألفانو إن “عملنا لا يتوقف عند هذا الحد، فمن هذا المنطق، سنضمن تقديم المساعدة أيضا من خلال توفير مستلزمات طبية عاجلة للعديد من المستشفيات المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد”. وأردف “تهدف جهودنا الى مساعدة الليبيين الجرحى في البلاد، لندعم بذلك نشاطهم لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا”.

أما وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتّي، فقد أكدت أن “التزام وزارة الدفاع في ليبيا، لدعم القوات التي تحارب تنظيم (داعش) يتميز بأهمية إنسانية قوية، تتمثل بعملية (أبقراط) العسكرية الصحية”. بالإضافة إلى ذلك “وكجزء من عملية (صوفيا) الأوروبية، نسهم بتدريب قوات خفر السواحل الليبي، ليتمكن من مقاومة نشاط الاتجار بالبشر والأسلحة بشكل مستقل على طول سواحل البلاد”.