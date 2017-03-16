عباس: نرحب بجهود ترامب لتحقيق السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال في ختام لقاء رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، ملادن إيفانيتش “لقد اطلعت، الرئيس إيفانيتش، على آخر التطورات والمستجدات في القضية الفلسطينية، في ظل الجهود والتحركات الدولية الراهنة، وآخرها التحرك من قبل الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس ترامب، والتي ترمي لصنع السلام الشامل والعادل بيننا وبين الإسرائيليين، ونحن نرحب بهذه الجهود، وصولا لحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها”.

وأضاف “هنا لا بد من الإشادة بالجهود الأوروبية، والروسية، والعربية، والدولية الداعمة لنيل شعبنا حريته واستقلاله، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”. وقال عباس “إننا على ثقة بأن هذه الزيارة ستعزز العلاقات التاريخية الأخوية القائمة أصلا بين البلدين، والتي ستظل محل اهتمامنا المشترك، من أجل تطويرها والرقي بها لمستويات أعلى”.

وأضاف “لا يفوتنا أن نشيد بنموذج التعايش القائم في البوسنة والهرسك، والذي نأمل أن يتعزز ويتواصل للحفاظ على وحدة هذه البلاد الصديقة، التي نتمنى لشعبها وقيادتها مزيدا من الازدهار والاستقرار والنجاح”.

ومن جهته قال رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك ملادن إيفانيتش إن” البوسنة والهرسك تدعم حق الفلسطينيين في الوجود وتدعم حل الدولتين، ونبذل جهودا ضمن إمكاناتنا لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات”، حسبما نقلت عنه الرئاسة الفلسطينية.



وأضاف “إن البوسنة خاضت تجربة الصراع، ونحن بعد 20 سنة من الصراع نعيش بسلام، ونتمنى أن تكون تجربتنا مفيدة لكم، أنا أعرف أن سيادتك قد زرت البوسنة، وأتمنى أن تزورنا ثانية”. وتابع “العلاقات بيننا وبين فلسطين وطيدة، ويمكن أن تكون أفضل، وأبلغني وزير الخارجية بوجود مفاوضات ثنائية لتعزيز سفر السياح بين البلدين، وهذا يأتي من ضمن جملة من الاتفاقات الثنائية الأخرى، ونحن نسعى لتعزيز العلاقات بين الشعبين، ليس فقط على أساس الكتابات والمقالات، إنما بالاحتكاك على أرض الواقع”.