نتنياهو: نسعى لتفاهمات مع ترامب حول البناء الاستيطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “نحن في خضم عملية حوار مع البيت الأبيض بنية الوصول الى سياسة متفق عليها فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني”.

واضاف قبيل اجتماعه مجددا مع المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات، “سياسة متفق عليها بالنسبة لنا، بطبيعة الحال، ليس فقط بالنسبة للجانب الأمريكي. وبطبيعة الحال، فإن هذا سيكون جيدا بالنسبة لدولة إسرائيل”.

وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي “بالنسبة لسكان عمونا، اقول وأكرر: أعطيت وعد لبناء مجتمع جديد، وأنا سوف احترم هذا الالتزام”.

من جهة ثانية، قال نتنياهو “عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا إضافيا مع الرئيس الروسي بوتين وناقشنا بشكل رئيسي القضايا المتعلقة بمحاولة إيران ان تؤسس لنفسها تواجدا عسكريا في سورية، بما في ذلك بناء الميناء الإيراني في سورية”.

واضاف “بحثنا أيضا محاولة إيران المستمرة لنقل المواد الحربية، بما في ذلك الأكثر تقدما، إلى حزب الله عبر سورية”.