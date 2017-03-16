قوات النظام السوري تتوسع بسيطرتها العسكرية حول مدينة تدمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تواصل قوات النظام السورية والميليشيات الرديفة لها توسعها عسكرياً حول مدينة تدمر بمساندة سلاح الجو الروسي، الذي شن أكثر من مائة غارة جوية خلال اليومين الماضيين على مناطق تنظيم الدولة (داعش) في ريف حمص الشرقي، ما أجبر عناصره على التراجع وسهّل مهمة تقدّم قوات النظام في المنطقة.

وسيطرت اليوم (الخميس) على سلسلة جبال المزار ووادي الأحمر الذي يبعد عن مدينة تدمر نحو 18 كم من جهة الشرق، وعلى قلعة الهري شمال شرق تدمر بنحو خمسة كيلومترات والمطلة على المدينة، ومرتفعات جبل المستديرة، بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة، ووفق مصادر عسكرية فإن قوات النظام تتّجه نحو مدينة السخنة، آخر معاقل تالنظيم في ريف حمص الشرقي.

إلى ذلك أعلنت موسكو عن وصول نحو مائة وخمسين خبيراً روسياً بنزع الألغام إلى مدينة تدمر، لتنظيف المدينة ومحيطها من الألغام التي زرعها تنظيم الدولة قبل انسحاب من المدينة، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها نقلت جنوداً وآليات ومعدات إلى قاعدة حميميم بريف مدينة اللاذقية، ومنها توجه فريق الخبراء إلى تدمر وبدؤوا بإزالة الألغام، على أن يبدأ العمل بإزالة الألغام من الطرق المؤدية إلى المنشآت الاجتماعية بالمدينة، مثل المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء، وفي المنطقة الأثرية.

وكانت قوات النظام قد سيطرت قبل ثلاثة أيام على مشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية ومنطقة الصوامع في ريف تدمر، إلى جانب ضاحية العامرية والتلال المحيطة بها شرق وشمال شرق تدمر.

وكانت قوات النظام والميليشيات المساندة لها، سيطرت على مدينة تدمر في الثاني من آذار/مارس الجاري، بعد ثلاثة أشهر من سيطرة تنظيم الدولة عليها.