وزير الاثار المصري: تمثال المطرية ربما للملك بسماتيك الاول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-اعلن وزير الاثار المصري، خالد العناني ان “الدراسات رجحت ان التمثال المكتشف بحي المطرية (بالقاهرة) يعود للملك بسماتيك الاول من الاسرة السادسة والعشرين”.

وقال في مؤتمر صحفي مساء الخميس بحديقة المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة حيث تم نقل التمثال الضخم الذي كان يظن في بداية الأمر انه للملك رمسيس الثاني، ان الملك بسماتيك “هو مؤسسس عصر النهضة وحكم في الفترة من ٦٦٤ الى ٦٦١٠ ق م”.

ونوه بأن هذا الترجيح يعود لاكتشاف نقش على ظهر التمثال لاحد الاسماء الخمسة للملك وهو نب عا و”هذا اللقب لم يحمله سوى الملك بسماتيك”.

كما اشار الى ان التمثال “من حجر الكوارتزايت الذي تم جلبه من الجبل الاحر بمدينة نصر بالقاهرة ويبلغ ارتفاعه حوالى تسعة امتار”.

وكان التمثال قد تم الاعلان عن اكتشافه بالمطرية او مدينة هليوبولوس (عين شمس) القديمة الخميس الماضي, وعثر علي جزئين: الاول لجزء من الراس والتاج والثاني للنصف العلوي للجسد.