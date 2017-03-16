ليبيا: سقوط قتلى في الاشتباكات المستمرة في طرابلس

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وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – سقط عدد من القتلى في الاشتباكات بين الكتائب الموالية للمجلس الرئاسي الليبي والكتائب المناوئة له التي تتركز في منطقة الهضبة وصلاح الدين وطريق الشوك وخلة الفرجان، في العاصمة الليبية طرابلس

وتحدث شهود عيان عن رماية مستمرة بين الكتائب، وسماع دوي الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما تسود اغلب شوارع  طرابلس حالة من الهدوء الحذر بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مختلف مناطق العاصمة لاسيما غربها، ومنطقة قصور الضيافةمقر المجلس الأعلى للدولة قبل أن تستولي عليه قوات موالية لحكومة الانقاذ الوطنيالتي هدد الأمن الرئاسي التابع لحكومة الانقاذ باستخدامالقوة الضاربة” لاسترجاعها

وتتركز الاشتباكات الحالية في محيط مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة، التي تحوي أعداداً من السجناء والموقوفين من بينهم أتباع لنظام القذافي أبرزهم عبد الله السنوسيرئيس المخابرات العسكرية في نظام القذافيفيما تواردت أنباء عن اقتحام سجن الهضبةمؤسسة الإصلاح والتأهيل

ونأت مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة بنفسها عن التجاذبات السياسية والعسكرية مؤكدةً بأنهامعنية فقط بتأمين حياة السجناء الموقوفين لديها من قبل النائب العام وتأمين سير محاكماتهموتطمئنأهالي الموقوفين ان جميع الموقوفين لديها دون استثناء بخير وعافية“.

واعتبرت كتيبة ثوار طرابلساحدى الكتائب التي شنت هجوما على الكتائب الاخرى في العاصمة والموالية للمجلس الرئاسياعتبرت الاتفاق الذي وقع يوم الامس بحضور المجلس الرئاسيلايمثلها ولايمثل تطلعات أهالي المدينةمشيرة الي انهكان من الواجب على الحاضرين طلب خروج كل التشكيلات غير المنضبطة والمسؤولة عن الجرائم والمآسي والحروب، وتسميتها باسمها، أو رفع الشرعية عن أفرادها وتعقبهم وردعهم“.

وأضافت الكتيبة في بيان أنالوضع فيليبيا لازال في مرحلة انتقاليه وأن الحلول الاجتماعية أثبتت فشلها ولو أراد الليبيون دولة فعليهم بالتزام الضوابط المؤسسية واحترام خصوصيات المدن وحدودها الإدارية وعدم الخلط بين طرابلس العاصمة كحاضنة وإرادة سياسيه وبين المدينه وحق اأهلها في العيش  الكريم بأمان وحرية تعم كل الأهالي والمقيمين“، حسب البيان 

وجرى توقيع اتفاق بين الرئاسي الليبي ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الرئاسي وبلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز و مصراتة ومديرية أمن طرابلس وآمر المنطقة العسكرية طرابلس والمجلس الاعلي للمصالحة بطرابلس الكبري ومجلس الشوري والإصلاح مصراتة وعدد من قادة كتائب طرابلس ومصراتة. 

ويقضي الاتفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار بالعاصمة وخروج كافة التشكيلات المسلحة منها، بناء على الاتفاق السياسي، وإخلاء كافة المقار التي تشغلها التشكيلات المسلحة وإعادة تمركزها خارج طرابلس في ظرف 30 يوم، بالاضافة الي إطلاق كافة المعتقلين علي الهوية وتكليف الكتيبة 301 ومديرية أمن طرابلس بتأمين وحماية مقر وزارة الداخلية وتكليف الفرقة الامنية 17 التابعة للامن المركزي بتأمين طريق المطار ، وتكليف الكتيبة 14 والكتيبة 155 حرس رئاسي بتأمين مقر قصور الضيافة، فيما تستمر قوة حماية مقر وزارة العدل في مهامها.