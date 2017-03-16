ليبيا: سقوط قتلى في الاشتباكات المستمرة في طرابلس

طرابلس – سقط عدد من القتلى في الاشتباكات بين الكتائب الموالية للمجلس الرئاسي الليبي والكتائب المناوئة له التي تتركز في منطقة الهضبة وصلاح الدين وطريق الشوك وخلة الفرجان، في العاصمة الليبية طرابلس

وتحدث شهود عيان عن رماية مستمرة بين الكتائب، وسماع دوي الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما تسود اغلب شوارع طرابلس حالة من الهدوء الحذر بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مختلف مناطق العاصمة لاسيما غربها، ومنطقة قصور الضيافة– مقر المجلس الأعلى للدولة قبل أن تستولي عليه قوات موالية لحكومة الانقاذ الوطني– التي هدد الأمن الرئاسي التابع لحكومة الانقاذ باستخدام “القوة الضاربة” لاسترجاعها

وتتركز الاشتباكات الحالية في محيط مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة، التي تحوي أعداداً من السجناء والموقوفين من بينهم أتباع لنظام القذافي أبرزهم عبد الله السنوسي – رئيس المخابرات العسكرية في نظام القذافي – فيما تواردت أنباء عن اقتحام سجن الهضبة – مؤسسة الإصلاح والتأهيل

ونأت مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة بنفسها عن التجاذبات السياسية والعسكرية مؤكدةً بأنها “معنية فقط بتأمين حياة السجناء الموقوفين لديها من قبل النائب العام وتأمين سير محاكماتهم ” وتطمئن “أهالي الموقوفين ان جميع الموقوفين لديها دون استثناء بخير وعافية“.

واعتبرت كتيبة ثوار طرابلس – احدى الكتائب التي شنت هجوما على الكتائب الاخرى في العاصمة والموالية للمجلس الرئاسي– اعتبرت الاتفاق الذي وقع يوم الامس بحضور المجلس الرئاسي “لايمثلها ولايمثل تطلعات أهالي المدينة ” مشيرة الي انه “كان من الواجب على الحاضرين طلب خروج كل التشكيلات غير المنضبطة والمسؤولة عن الجرائم والمآسي والحروب، وتسميتها باسمها، أو رفع الشرعية عن أفرادها وتعقبهم وردعهم“.



وأضافت الكتيبة في بيان أن “الوضع في ‎ليبيا لازال في مرحلة انتقاليه وأن الحلول الاجتماعية أثبتت فشلها ولو أراد الليبيون دولة فعليهم بالتزام الضوابط المؤسسية واحترام خصوصيات المدن وحدودها الإدارية وعدم الخلط بين طرابلس العاصمة كحاضنة وإرادة سياسيه وبين المدينه وحق اأهلها في العيش الكريم بأمان وحرية تعم كل الأهالي والمقيمين“، حسب البيان

وجرى توقيع اتفاق بين الرئاسي الليبي ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الرئاسي وبلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز و مصراتة ومديرية أمن طرابلس وآمر المنطقة العسكرية طرابلس والمجلس الاعلي للمصالحة بطرابلس الكبري ومجلس الشوري والإصلاح مصراتة وعدد من قادة كتائب طرابلس ومصراتة.

ويقضي الاتفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار بالعاصمة وخروج كافة التشكيلات المسلحة منها، بناء على الاتفاق السياسي، وإخلاء كافة المقار التي تشغلها التشكيلات المسلحة وإعادة تمركزها خارج طرابلس في ظرف 30 يوم، بالاضافة الي إطلاق كافة المعتقلين علي الهوية وتكليف الكتيبة 301 ومديرية أمن طرابلس بتأمين وحماية مقر وزارة الداخلية وتكليف الفرقة الامنية 17 التابعة للامن المركزي بتأمين طريق المطار ، وتكليف الكتيبة 14 والكتيبة 155 حرس رئاسي بتأمين مقر قصور الضيافة، فيما تستمر قوة حماية مقر وزارة العدل في مهامها.