العفو الدولية: الاتفاق مع تركيا وصمة عار على الضمير الجماعي الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الأولى للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول إدارة أزمة اللاجئين، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذه “الصفقة” تشكل “وصمة عار على الضمير الجماعي لأوروبا”.

وكانت بروكسل وأنقرة قد توصلتا إلى الاتفاق المذكور في 18 آذار/ مارس 2016 ودخل حيز التنفيذ في العشرين منه، وتضمن تعهدات أوروبية بتقديم محفزات مؤسساتية وسياسية لتركيا وكذلك مساعدات مالية للاجئين السوريين على أراضيها، مقابل قيامها بالاحتفاظ بهم وقبول من يعادون منهم من الدول الأوروبية، مقابل استقدام عدد مماثل من تركيا لتوطينه في دولة أوروبية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان تسلمت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، أن هذا الاتفاق أدى إلى تفاقم معاناة الآلاف من الناس سواء في تركيا أو على الجزر اليونانية.

وأشارت المنظمة إلى “التناقضات الصارخة والثغرات” التي يتضمنها الاتفاق، وتم الحديث عنها من قبل الكثير من هيئات المجتمع المدني خلال العام المنصرم، مؤكدة أن هناك الآلاف من اللاجئين يعانون من “ظروف مأساوية” وغير آمنة على الجزر اليونانية.

وانتقدت المنظمة إصرار القادة الأوروبيين على اعتبار تركيا بلد ثالث آمن لطالبي اللجوء، وقالت “هذا ضرب من الخيال، فالمحاكم اليونانية لا زالت تمنع حتى الآن إعادة طالبي اللجوء السوريين إلى تركيا، لأنها لم تقر رسمياً بعد أن تركيا بلد آمن”.

وقد وثقت العفو الدولية العديد من حالات “الإعادة القسرية” لبعض اللاجئين السوريين إلى تركيا دون السماح لهم باستنفاذ كافة الفرص القانونية أمام المحاكم اليونانية، ورأت أن “هذا خرق واضح للقانون الدولي”، وفق البيان.

كما سلطت المنظمة الضوء على حالات اليأس لدى بعض اللاجئين، الذين دُفعوا إلى العودة “الطوعية” إلى تركيا هرباً من البؤس وانسداد الأفق على الجزر اليونانية.

وطالبت العفو الدولية مؤسسات وعواصم دول الاتحاد الأوروبي العمل على نقل طالبي اللجوء المتواجدين في الجزر إلى البر اليوناني، ليصار إلى دراسة طلباتهم بالشكل الأمثل، بدلا من ترحيلهم إلى تركيا حيث لا يملكون حماية فعالة.

وكررت العفو الدولية ما دأبت على المطالبة به منذ بداية أزمة اللاجئين قبل عامين، من ناحية ضرورة تأمين ممرات آمنة وتأشيرات إنسانية لطالبي اللجوء ليتمكنوا من الوصول إلى أوروبا بسلام.

وهاجمت المنظمة الدول والمؤسسات الأوروبية التي تعتبر أن الاتفاق مع تركيا نموذجاً ناجحاً يمكن تطبيقه على دول أخرى.

هذا ولا تعتبر منظمة العفو الدولية هي الطرف الوحيد الذي ينتقد الاتفاق، ويطالب بمراجعته بل وإلغاءه، فقد أصدر برلمانيون أوروبيون ينتمون إلى المجموعات الليبرالية ومجموعة الخضر بيانات أكدوا فيها على “فشل” الاتفاق وعلى ضرورة عدم استمرار العمل به.

واعتبرت هذه المجموعات البرلمانية أن التوتر الحالي الحاصل بين أوروبا وتركيا و”تراجع حقوق الانسان والحريات” في هذا البلد، تشكل كلها أسباباً كافية ومهمة لوقف العمل بهذا الاتفاق.

وفيما يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراجعة الاتفاق، على خلفية التشنجات الحالية مع بروكسل، ترى الأخيرة أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الجميع وقد تم التوصل إليه بروح من الثقة المتبادلة والشراكة.