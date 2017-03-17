الائتلاف الوطني السوري يدين “الممارسات الإرهابية الجديدة” لميليشيات الاتحاد الديمقراطي الكردي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن “مهاجمة” ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لمكاتب المجلس الوطني الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية في عدد من المناطق، و”إغلاقها بالقوة”، “انتهاكا صارخاً لأبسط معايير الحقوق والحريات العامة التي تكفلها المواثيق الدولية”.

ورأى الائتلاف الوطني في بيان أن تلك الميليشيات “غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري ولا تحترم إرادته”، مشيراً إلى أن تلك الهجمات تهدف “للضغط وانتزاع أي قدر من الشرعية بالإرهاب وقوة السلاح”. وقال إن “ميليشيا الـ PYDاستثنت جميع التنظيمات الحزبية الموالية لسلطة بشار”، مما “يكشف بشكل قاطع الدور الوظيفي والقمعي الذي تؤديه”، وشدد على أن“تكليفاتها جاءت من نظام القتل والاستبداد ضد الشعب السوري وضد ثورته”.

ولقد أكّد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان أن مليشيات الإدارة الذاتية الكردية أغلقت مقرّ المنظمة الآثورية الديمقراطية في مدينة الحسكة، شمال شرق سورية “بشكل تعسفي”. وقال إن “عناصر (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية الكردية قامت ليل الأربعاء بإغلاق مقر المنظمة وختمه بالشمع الأحمر بحجة عدم وجود ترخيص للمنظمة من قبل هذه الإدارة غير المعترف بها أساساً في المنطقة“.

كما أدان المرصد ممارسات الإدارة الكردية ووصفها بأنها “تعسفية ولا قانونية ولا حضارية”، وحذّر من كون هذه الممارسات “ستجر محافظة الحسكة إلى المزيد من الانقسامات، وصولاً لصدامات ونزاعات خطيرة، فضلاً عن كون هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات السابقة بحق مكونات المنطقة من شأنها زعزعة أمن واستقرار كافة مكونات المنطقة، وبالتالي خسارة كبيرة للمحافظة التي تعرف بتنوعها الإثني والديني والثقافي“.

من جهته، كان رئيس المرصد الآشوري لحقوق الإنسان قد ذكر في تصريح سابق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والميليشيات العسكرية التابعة لها، “تسعى لإسكات الأصوات المعارضة في شمال سورية”، واتهمها بأنها “سلطة لا شرعية ذات مشروع أحادي” في إدارة المنطقة المعروفة بتنوعها القومي والديني.

وعن أسباب إغلاق مكاتب المنظمة، قال جميل ديار بكرلي، “يبدو أن التقدم الذي تحرزه قواتهم في حربها مع تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة للدعم الدولي لهم، والتنسيق الدائم مع النظام السوري، الذي لا يزال موجوداً ومسيطرًا على المنطقة عسكرياً وأمنياً، جعلهم يعتقدون أن الوقت قد حان لإسكات الأصوات المعارضة لهم، ولمشروعهم الأحادي في إدارة المنطقة المعروفة بتنوعها القومي والديني. وأردف “برأينا هذا التصرف اللا قانوني والصادر عن جهة لا شرعية لها في إدارة المنطقة إلا من خلال السلاح، لا يُعتبر تصرفاً اعتباطياً، بل يأتي ضمن خطوات مُمنهجة ومدروسة بدأت منذ الإعلان عن هذه الإدارة”.