نيابة بلجيكا ترفض تأكيد أنباء عن عودة العقل المدبر لهجمات بروكسل للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رفضت النيابة العامة الفيدرالية اليوم تأكيد أو نفي الأخبار التي تم تداولها حول عودة المدعو أسامة عطار للبلاد، المشتبه بأنه “المحرك الرئيسي” لهجمات بروكسل في 22 آذار/مارس 2016 التي طالت المطار وإحدى محطات المترو.

وكانت شبكة التلفزيون الأمريكية (سي، إن، إن) قد أوردت خبراً مفاده أن المدعو عطار، كان عاد إلى بروكسل خلال شهر آب/أغسطس الماضي، أي بعد الهجمات، لزيارة عائلته.

وقد تم تداول هذا الخبر من قبل العديد من وسائل الإعلام المحلية، دون وجود إمكانية للتحقق من دقته من مصادر مستقلة.

وتستند القناة الأمريكية على معلومات حصلت عليها من مصدر قضائي وصفته بـ”القريب من التحقيقات”، “حيث ذكر أن “أسامة عطار كان على تواصل مباشر مع عائلته في بروكسل بعد أشهر من وقوع الهجمات”

ورغم أن السلطات البلجيكية قد أكدت أن عائلة العطار هي تحت المراقبة منذ وقوع الهجمات، إلا أن موضوع قيامه بزيارة للعائلة بقي بدون تعليق.

ويعتبر أسامة عطار، حتى الآن بالنسبة للمحققين، هو المحرك الرئيسي للهجمات، وهو من أقارب الأخوين إبراهيم وخالد البكراوي، أعضاء الفريق الانتحاري الذي نفذ الهجمات.

وتقر السلطات البلجيكية بأنها لا تعرف الآن على وجه التحديد مكان وجود عطار، نافية في الوقت نفسه، أن تكون المداهمات وعمليات التفتيش التي جرت في شهر آب/أغسطس الماضي في عدة بلديات في العاصمة، قد دفعت به إلى الهروب بسرعة والإفلات من قبضة العدالة.

وكانت الهجمات قد أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من جنسيات مختلفة.