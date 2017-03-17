ايطاليا: تأهب أمني مع مراسم احتفالات الذكرى الـ60 لمعاهدة روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الداخلية الايطالية عن تدابير لتكثيف عمليات الرصد والمراقبة تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ60 لمعاهدة روما، نواة الاتحاد الأوروبي، حيث ستستضيف العاصمة في 25 آذار/مارس قمة لقادة الدول الأعضاء ومؤسسات التكتل الموحد.

واشارت في بيان بهذا الصدد، الى أن هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام، برئاسة وزير الداخلية ماركو مينّيتي ومشاركة قادة قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات.

وتضمن اجتماع اللجنة تحليل “مستفيض ومعمق للاوضاع الأمنية في البلاد، وأيضا في ضوء مراسم الاحتفال بذكرى معاهدة روما”.

وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف أنشطة الرقابة والرصد لكل “الأهداف الحساسة” من خلال ضمان وجود أفراد من قوات الشرطة في المواقع المعنية.

ونوه وزير الداخلية بـ”أهمية التنسيق، على أعلى مستوياته”، بين جميع الأجهزة المناط بها القيام بأنشطة المراقبة والوقاية من أجل ضمان الفعالية الكاملة والمرونة لهذه الأجهزة.

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