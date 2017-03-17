موغيريني الى واشنطن الأسبوع القادم لبحث أولويات التعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بزيارة لواشنطن في الفترة الواقعة ما بين 20 و22 الشهر الجاري، وذلك للمرة الثانية منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الأمور.

وستجري موغيريني لقاءات مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين، خاصة نائب الرئيس مايك بنس، حيث “نريد مناقشة أولوياتنا تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك”، حسب البيان الصادر باسم المفوضية الأوربية اليوم.

كما تشارك المسؤولة الأوروبية يوم الأربعاء في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش). ويهدف اجتماع دول التحالف إلى تكثيف الضغط على التنظيم الإرهابي، وحشد مزيد من الوسائل ضده، خاصة بدأ يعيش مرحلة من التراجع الملحوظ خلال العام الأخير.

وتسعى موغيريني لمعرفة المزيد عن التفكير الأمريكي تجاه قضايا الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، وذلك قبل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر الدولي حول سورية المقرر في بروكسل في الخامس من نيسان/أبريل القادم.

وتقر مصادر أوروبية مطلعة بأن بروكسل لا تزال تشعر ببعض القلق تجاه الغموض المستمر على الضفة المقابلة من الأطلسي تجاه قضايا متعددة، اعتاد الجانبان على التعاون بشأنها لعقود مضت.