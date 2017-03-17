وزير الداخلية الإيطالي يلتقي مفوض شؤون الأمن الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير ماركو مينّيتي، التقى اليوم في روما، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأمن جوليان كينغ.

وأضافت مذكرة لمقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي) أن “الوزير مينّيتي وكينغ، اتفقا على ضرورة اعتماد سريع وتطبيق للمبادرات التشريعية الأخيرة الرامية إلى تعزيز أمن المواطنين الأوروبيين”، وعلى وجه الخصوص “إصلاح قانون شنغن، الذي يسمح برصد كل من يدخل ويخرج من منطقة التأشيرة المشتركة (شنغن)، بمن فيهم مواطني الاتحاد الأوروبي”.

فضلا عن “التوجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تهدف إلى تنسيق مكافحة بعض أنواع الجرائم على المستوى الأوروبي”، كتلك “المتعلقة بالإرهاب مثل التدريب والسفر لأغراض إرهابية”، وكذلك “التوجيه الذي يلزم شركات الطيران بنقل بيانات الركاب الخاصة بالرحلات جوية من دول العالم الثالث إلى الاتحاد الأوروبي، وبالعكس”.

وتابع البيان “كما اتفق وزير الداخلية والمفوض الأوروبي على الحاجة إلى تحسين أداء وتشغيل الأنظمة المعلوماتية القائمة وتبادل المعطيات، وتعزيز التعاون الأوروبي في مجالات حماية والبنية الهياكل الحيوية والبنية التحتية ضد التهديدات السيبرانية”، وكذلك “أهمية الوقاية من التطرف من خلال نهج متعددة التخصصات، والتصدي للتطرف على الانترنت”، بما في ذلك “من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتبادل أفضل للممارسات والاستراتيجيات التي وضعت على المستوى الأوروبي”.

وذكر البيان أن “الوزير مينّيتي وكينغ، أكدا أيضا على أهمية دور وكالة الشرطة الأوروبية في تسهيل تبادل المعلومات والتعاون الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، وأن “المفوض كينغ اختتم بشكر السلطات الإيطالية للالتزام والجهد المبذول في إدارة تدفقات الهجرة في البحر المتوسط ​،​والسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.