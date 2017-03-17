دراسة إيطالية: المهاجرون ترياق ضد خطر تناقص السكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية إجريت في ايطاليا أن الأجانب الذين يعيشون فيها هم ترياق لخطر تناقص السكان بسبب الهجرة.

وكشفت دراسة تحليلية لمركز الدراسات الاستثمارية الاجتماعية الايطالي (تشينسيس)، بعنوان “لنخرج من السبات: حلول لتنمية جيدة”، أن “المهاجرين يحفظون البلديات الصغيرة من الانقراض ويسهمون بوقف التدهور الديموغرافي في المدن الكبرى”، لكن “نسبة الولادات الآن انخفضت بين المهاجرين الآن أيضا”، حيث “قل عدد الأطفال لديهم بنسبة 15.3٪ خلال العام الماضي”.

وأبرزت المعطيات أنه “في إيطاليا التي تشهد انخفاضا سكانيا، مع عدد مواليد بلغت معدلات دنيا لم ترها البلاد منذ عام 1861، هناك 841 بلدية ارتفعت نسبة سكانها على مدى السنوات الخمس الماضية (2010-2015) بسبب المهاجرين فقط”، وأن “في هذه البلديات التي تقع في كل أنحاء البلاد وذات مساحات مختلفة، يقيم ما يقرب الـ13.9 مليون نسمة، أو 23٪ من سكان ايطاليا”. وخلصت الدراسة مبينة أنه “دون المهاجرين في السنوات الخمس الماضية، كانت ستعاني 51 بلدية إيطالية من بين 144 ممن تشتمل على أكثر من 50 ألف نسمة، من تقلص السكان”.