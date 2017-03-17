عباس إلى قطر والمانيا وبلجيكا قبل القمة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يتوجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى قطر يوم غد السبت ولاحقا إلى المانيا وبلجيكا، قبيل مشاركته نهاية الشهر الجاري في القمة العربية في البحر الميت في الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، إن الجولة ستبدأ بزيارة رسمية إلى دولة قطر، سيلتقي الرئيس خلالها أمير قطر والمسؤولين القطريين، لبحث العلاقات الثنائية، وسبل دعم القضية الفلسطينية، والمصالحة الوطنية، والقمة العربية التي ستعقد في الأردن أواخر الشهر الجاري”.

وأضاف ابو ردينة في بيان ” كذلك سيزور سيادته ألمانيا، وسيلتقي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وكبار المسؤولين الألمان، ومن ثم سيتوجه إلى بلجيكا، وذلك من اجل حشد الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية”.

وتابع “الرئيس سيختتم جولته بالمشاركة في القمة العربية الهامة التي ستعقد في الأردن، وذلك من اجل التأكيد على اولوية القضية الفلسطينية كقضية العرب الأولى، وحشد الدعم العربي وتنسيق المواقف العربية في دعم القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة”.