الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – بمناسبة مرور ثلاث سنوات على قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه السابق حول عدم شرعية هذا العمل، وتمسكه بقوة بوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

جاء هذا الإعلان عبر بيان صدر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حيث تمت الإشارة إلى أن بروكسل لا تزال “تدين هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.

وجاء في البيان “يشكل هذا العمل تحدياً مباشراً للأمن والدولي ويحمل عواقب وخيمة على النظام الذي يحمي سيادة ووحدة جميع الدول”.

ولا يزال الاتحاد يصر على عدم الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، داعياً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معاينة إمكانية اتخاذ تدابير مماثلة لما قام به الاتحاد الأوروبي من إجراءات تقييدية بحق روسيا.

وتطرق البيان إلى “تدهور حالة حقوق الإنسان” في شبه الجزيرة، خاصة فيما يخص تتار القرم، معرباً في الوقت نفسه، عن قلقه تجاه ما سماه “العسكرة” المستمرة للجزيرة، ما يؤثر “سلباً” على الوضع الأمني في البحر الأسود.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لإجراء تحقيقات وافية حول جميع القضايا العالقة والانتهاكات، وتمكين جميع الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان من الوصول إلى كامل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

هذا وتشكل الأزمة الأوكرانية العامل الرئيسي للتوتر القائم بين موسكو وبروكسل التي فرضت عقوبات على روسيا على خلفية هذا الملف دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للتهدئة.

كما أدت الأزمة الأوكرانية إلى تدهور العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الذي علق كافة أشكال التعاون باستثناء الحوار السياسي، معلنا تبني “مقاربة مزدوجة مع موسكو تقوم على أساس الانفتاح على الحوار، من جهة، والحزم من جهة أخرى، في مواجهة التهديدات الروسية لأمن حدودنا الشرقية”، حسب تصريحات سابقة للأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ.