مينّيتي: تشكيل أول فريق اتصال بين أوروبا وشمال أفريقيا حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي بالأمر الذي “لم يسبق له مثيل”، الاجتماع الدولي الأول حول الهجرة في منطقة وسط البحر المتوسط، ​​المقرر عقده في روما يومي الاحد والاثنين القادمين بين مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وثلاث دول شمال أفريقية

ويشمل الإجتماع إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، سلوفينيا، مالطا وسويسرا، الى جانب تونس، الجزائر وليبيا، وسيكون بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وجميع وزراء داخليات البلدان المذكورة.

وفي معرض تقديمه للمبادرة بمقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي) الجمعة، أشار الوزير مينّيتي إلى “أهمية إنشاء مجموعة اتصال مستقرة وفاعلة، تصبح دائمية بين الدول الأوروبية وشمال أفريقيا، والتي تشارك فيها المفوضية الأوروبية أيضا”، وهي “مبادرة تتبع الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا، وقمة الاتحاد الأوروبي في مالطا بين رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي”، والتي “ستنتهي بتوقيع إعلان نوايا مشترك”.

ورأى وزير الداخلية، أن “حقيقة تحول مسألة تدفقات الهجرة نحو أوروبا من قضية إيطالية بحتة الى أوروبية، تعد إشارة مهمة وخطوة كبيرة جدا إلى الأمام”، وأن “الهدف الأول من شأنه أن يكون التصدي لآفة الاتجار بالبشر، التي تضاهي وحشية إرهاب تنظيم (داعش) وعدم احترامه لحياة الإنسان”.

وإذ أشار مينّيتي إلى أن “الربط بين الهجرة والإرهاب خطأً فادحا”، أكد أن “علينا أن نعترف أيضا بأن هناك صلة بين الإرهاب وعدم إندماج المهاجرين”،”واختتم مؤكدا “هناك نواة تلوح لرؤية مشتركة إزاء تحدٍ يهز الأوردة في المعصمين”.